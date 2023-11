Caso Cospito: Delmastro, non mi dimetto (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II verde Angelo Bonelli, che l'ha denunciato, sostiene che gli hanno negato quegli atti. Il ministro sostiene non sia vero: "Bonelli ha sbagliato. Ha fatto un accesso generalizzato agli atti. Gli è stata riqualificata la richiesta come sindacato ispettivo. E ha avuto quello che chiedeva perché sono atti ostensibili". Il ministro Carlo Nordio, ha difeso Delmastro in Parlamento e ora, per questo, viene attaccato dalle opposizioni: "Il ministro avrà diritto ad esporre le sue ragioni e la sua lettura dei fatti e del diritto? O adesso c'è anche il reato di pensiero e il reato di argomentazione giuridica? Attendo risposte dai preclari giuristi di sinistra". Non si aspettava questo rinvio a giudizio: "No. Ma resto orgoglioso di quello che ho fatto. Non ho passato alcuna carta. Ho risposto alla domanda di Donzelli, cosa che è mio dovere fare e faccio con qualsiasi parlamentare. Sono orgoglioso di aver fronteggiato l'attacco frontale al 4.1 bis di terroristi e anarchici in combutta con la criminalità organizzata e della mafia", conclude Delmastro. (Rin)