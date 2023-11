Kissinger: Steinmeier, perdiamo un uomo straordinario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con la scomparsa di Henry Kissinger, già segretario di Stato e consigliere per la Sicurezza nazionale degli Usa, “perdiamo un uomo straordinario con una storia incredibile”. È quanto afferma il presidente tedesco Frank-Walter Steinmeier, in un messaggio pubblicato su X dalla sua portavoce Cerstin Gammelin, in occasione della morte di Kissinger. Steinmeier aggiunge che, “con un linguaggio chiaro e una diplomazia coraggiosa”, l’ex titolare della diplomazia di Washington esercitò “un'influenza decisiva sugli Stati Uniti e sulla politica mondiale del dopoguerra”. Il presidente tedesco conclude: “Onoreremo la sua memoria”. (Beb)