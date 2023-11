Ponte Stretto: Salini (Webuild), è opera per il Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

22 luglio 2021

- "Fare il politico in Italia è complicatissimo, ma anche costruire infrastrutture non è semplice". Lo ha dice al "Corriere della Sera" Pietro Salini, che è l'amministratore delegato di Webuild, il gruppo infrastrutturale che in Italia gestisce 31 cantieri per un portafoglio ordini di quasi 25 miliardi, alcuni dei quali finanziati dai fondi del Pnrr. Una gran mole di lavori che comprende grandi opere come l'alta velocità in Sicilia, la diga foranea di Genova e, in futuro, anche il tanto discusso Ponte di Messina. Il ministro della Difesa, Guido Crosetto, ha detto di augurarsi che 'le aziende, soprattutto la più grande del settore, che ha vinto moltissime gare, sia in grado di realizzarle davvero, nei tempi previsti': "Non so se il ministro Crosetto si riferisse a noi. Nel caso, è benvenuto ogni stimolo a fare meglio, per realizzare investimenti cruciali per il futuro dell'Italia. Le opere sono un formidabile impulso all'economia e all'occupazione. Come Webuild, abbiamo in programma l'assunzione di 10 mila persone in tre anni in Italia, l'88 per cento delle quali al Sud. Ricordo poi che le opere pubbliche rappresentano una piccola parte degli oltre 190 miliardi del Pnrr. Il piano riguarda quindi molte altre imprese e la scadenza di giugno 2026 vale per tutti i progetti: è bene che ogni capitolo di spesa sia seguito con l'attenzione e i controlli dovuti". (segue) (Rin)