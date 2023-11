Ponte Stretto: Salini (Webuild), è opera per il Paese (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Ponte sullo Stretto serve davvero: "Storicamente tutte le grandi opere sono state bersaglio di critiche politiche, poi evaporate quando l'infrastruttura finita ha rivelato tutta la sua utilità. Così è stato per l'Autostrada del Sole, per l'Alta Velocità. Lo stesso accadrà per il Ponte sullo Stretto". "La struttura del ponte - continua l'amministratore delegato - ha un costo di quasi cinque miliardi, il resto servirà per opere compensative, idrogeologiche, reti stradali e ferroviarie, indispensabile completamento del progetto". Salini osserva inoltre che "il ponte serve a unire all'Italia — e quindi all'Europa — un'isola che conta 5 milioni di abitanti, quanti la Danimarca che è collegata alla Germania da tre ponti. Uno studio della Bocconi ha stimato che l'isolamento della Sicilia costa ogni anno diversi miliardi di euro. Ogni anno di ritardo nel realizzare l'infrastruttura produce danni per miliardi". Conferma di aver incontrato il ministro Salvini e il suo consulente Lunardi prima del decreto sul Ponte: "Ho avuto molte riunioni con Salvini, così come con Lunardi che è anche uno dei più grandi progettisti al mondo. Credo sia naturale e opportuno - conclude Salini - che il ministero delle Infrastrutture dialoghi con le imprese del settore". (Rin)