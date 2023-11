Israele: Roccella, le donne condannino il femminicidio di massa del 7 ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Agenzia Nova contribuisce alla piena realizzazione della democrazia della nostra società" Elena Bonetti

Ministro per le Pari Opportunità e la Famiglia

20 luglio 2021

- In un suo intervento sul "Corriere della Sera" la ministra per la famiglia, Eugenia Roccella, scrive: "'Il 7 ottobre Hamas ha ucciso centinaia di donne in Israele, durante una festa della musica e dei kibbutz, le fattorie comunitarie. Noi chiediamo che tutto questo sia riconosciuto come un femminicidio di massa'. Così comincia la petizione lanciata dalle femministe francesi di Paroles de femmes, e firmata, tra gli altri, da Anne Hidalgo, Yvan Attal, Charlotte Gainsbourg". "Parole di donne - sottolinea la ministra -, e soprattutto parole che definiscono con precisione quello che è avvenuto il 7 ottobre in Israele, non cercano di mascherare e di addolcire il senso e il peso degli eventi: 'Le violenze commesse sulle donne corrispondono in tutto al termine 'femminicidio'". Le donne sono state esibite nude. Sono state violentate fino alla frattura del bacino. I loro organi genitali sono stati mutilati. Hanno urinato sulle loro spoglie. Alcune sono state decapitate, altre smembrate e bruciate". (segue) (Rin)