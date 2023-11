Israele: Roccella, le donne condannino il femminicidio di massa del 7 ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roccella ricorda che "l'associazione francese è chiara anche nella posizione sulla guerra in atto: 'E' un femminicidio di massa che dobbiamo guardare in faccia senza legarlo al conflitto israelo-palestinese. Sappiamo che è difficile, ma dobbiamo farlo'. Parole forti, che gettano una luce forte su quello che è avvenuto il 7 ottobre, e soprattutto lo fanno da una visuale femminista, con uno sguardo e un giudizio di donne per le donne. E mi sarebbe piaciuto sentire parole simili anche dalle tante che hanno sfilato sabato scorso a Roma per protestare contro la violenza sulle donne, contro i femminicidi, contro il patriarcato". Secondo la ministra "non è necessario avere le stesse opinioni sul patriarcato e sul concetto di libertà: ogni idea, ogni analisi è legittima, ma sui fondamentali bisogna intendersi. Per esempio su quanto avvenuto il 7 ottobre. Servono impegno e lucidità: servono a noi, alle donne israeliane, ma anche alle palestinesi, assoggettate a un sistema ferocemente patriarcale che esercita nei loro confronti un'oppressione assai dura". "Se da donne - conclude Roccella - non riusciamo a guardare cosa accade ad altre donne, a dirlo pubblicamente con forza, a chiedere giustizia, tutte insieme, sarà difficile vincere la nostra battaglia". (Rin)