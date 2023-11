Taiwan: ministero Sanità sconsiglia viaggi in Cina dopo focolai di malattie respiratorie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero della Sanità di Taiwan ha invitato anziani, giovani e persone immunodepresse ad evitare i viaggi in Cina, dopo l'aumento delle malattie respiratorie registrate nel nord del Paese. È quanto si apprende da una dichiarazione diramata oggi dal dicastero, che raccomanda anche vaccinazioni contro l'influenza e il Covid-19 in caso di trasferte sull'altra sponda dello Stretto. La scorsa settimana, l'aumento delle malattie respiratorie e dei cluster di polmonite tra la popolazione in età pediatrica a Pechino e nella provincia settentrionale di Liaoning ha attirato l'attenzione dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), che ha richiesto ulteriori informazioni alle autorità cinesi. Stando a quanto riferito dall'Oms il 23 novembre, i dati cinesi suggerivano che l'aumento delle malattie polmonari fosse dovuto alla combinazione di diversi fattori, tra cui la rimozione delle misure anti-Covid e la circolazione dell'agente patogeno Mycoplasma pneumoniae, alla base di una comune infezione batterica che colpisce prevalentemente i bambini. (segue) (Cip)