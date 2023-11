Taiwan: ministero Sanità sconsiglia viaggi in Cina dopo focolai di malattie respiratorie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il giorno successivo, 24 novembre, l'Organizzazione ha confermato che la nuova ondata di malattie respiratorie non è stata innescata da agenti patogeni nuovi o insoliti. Stando a quanto riferito dal Consiglio di Stato cinese, l'organo esecutivo, nella stessa giornata, l'influenza raggiungerà il picco in inverno e in primavera. Le infezioni da Mycoplasma pneumoniae rimarranno inoltre elevate in alcune aree e potrebbe verificarsi anche una ripresa dei contagi da Covid-19. Sulla questione è tornato ieri anche il ministro degli Esteri cinese, Wang Yi, il quale ha chiarito che i cluster di malattie respiratorie sono stati posti sotto un "efficace controllo". (Cip)