Crimea: Servizio sicurezza russo arresta uomo sospettato di spionaggio

- Il Servizio federale per la sicurezza russo (Fsb) ha arrestato un residente della Crimea sospettato di spionaggio per conto dei servizi segreti ucraini. Lo ha reso noto l'ufficio stampa del dipartimento locale dell'Fsb. Secondo le forze dell'ordine russe, il detenuto ha monitorato i movimenti delle unità della Guardia nazionale russa e ha anche raccolto dati su strutture ingegneristiche costruite per difendere la penisola. Le autorità hanno avviato un procedimento penale. (Rum)