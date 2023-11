Cina-Vietnam: ministro Esteri Wang ad Hanoi da domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Cina, Wang Yi, sarà in visita ufficiale in Vietnam domani e dopodomani (primo e 2 dicembre). Lo annuncia il ministero degli Esteri di Pechino, precisando che Wang co-presiederà il 12mo incontro del comitato direttivo per la cooperazione bilaterale. Non sono stati rivelati ulteriori dettagli sull'agenda della visita, che potrebbe preludere a una potenziale missione del presidente Xi Jinping ad Hanoi il mese prossimo.(Cip)