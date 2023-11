Medio Oriente: Israele, due morti e sette feriti in attentato a Gerusalemme

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due persone sono morte e sette sono rimaste ferite oggi in un presunto attentato terroristico a Gerusalemme. Lo ha reso noto la polizia di Israele, secondo cui i due morti sono una donna di 24 anni e un uomo di 73. Inoltre, i due presunti attentatori sono stati "neutralizzati" dalle forze di sicurezza e da un civile armato. Secondo quanto riferito dalla polizia, i due sono scesi da un'auto questa mattina, intorno alle 07:40 ora locale (06:40 ora italiana), e hanno iniziato a sparare a una fermata degli autobus. L'identità degli aggressori non è stata resa nota in maniera ufficiale, ma secondo alcuni media israeliani i due sarebbero originari di Gerusalemme Est. Gli agenti di polizia stanno ispezionando l'area per trovare altri aggressori. (Res)