Sardegna: l'Isola protagonista ad Artigiano in Fiera a Rho

- Saranno oltre 100 le realtà sarde presenti all' Artigiano in fiera, la più grande manifestazione internazionale dedicata all'artigianato che si svolge dal 2 al 10 dicembre a Rho Fiera Milano. Nell'isola gastronomica dedicata alla Sardegna (“Alla scoperta di un mondo chiamato Sardegna” sarà possibile assaggiare piatti tipici della tradizione sarda, dalla fregula alle seadas. In vendita anche le birre artigianali, i torroni, i formaggi, la bottarga, i liquori e ancora il tonno rosso, ma anche i gioielli creati con corallo sardo, realizzati in filigrana e ancora i pregiati coltelli e i tessuti. “Una manifestazione importante per la promozione dell'Isola - ha commentato l'assessore regionale al Turismo, Gianni Chessa - Le imprese che partecipano all'Artigiano in Fiera rappresentano un biglietto da visita straordinario per la Sardegna fucina di eccellenze nei comparti tessile, agroalimentare e artistico”. (Rsc)