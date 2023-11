India: Telangana, in corso le elezioni statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono in corso le elezioni per il rinnovo dell’assemblea legislativa dello Stato indiano del Telangana. Alle 11 (ora locale), l’affluenza era al 20,64 per cento. Con il voto di oggi si chiude un ciclo elettorale che nel corso del mese ha coinvolto altri quattro Stati. Per tutti e cinque lo scrutinio si terrà il 3 dicembre. Le elezioni del Telangana sono state precedute da quelle del Chhattisgarh (in due fasi, il 7 e il 17 novembre), del Mizoram (il 7 novembre), del Madhya Pradesh (il 17 novembre) e del Rajasthan (il 25 novembre). Sono 31.732.727 gli aventi diritto al voto chiamati a rinnovare l’assemblea del Telangana, che conta 119 membri. Nella legislatura che volge al termine, il primo partito, il Consiglio nazionale indiano (Brs), forte di una maggioranza assoluta di 99 seggi, ha governato con il suo fondatore e leader Kalvakuntla Chandrashekar Rao come capo dell’esecutivo. (segue) (Inn)