India: Telangana, in corso le elezioni statali (2)

- Secondo i sondaggi più recenti, dell’istituto CVoter per il canale televisivo “Abp News”, la situazione è piuttosto incerta: il Brs dovrebbe confermarsi il primo partito, con 49-61 seggi, ma incalzato da vicino dal Congresso nazionale indiano (Inc) con 43-55 e seguito dal Partito del popolo indiano (Bjp) con cinque-undici. Il Brs, oltre a rivendicare la continuità dei programmi sociali esistenti, ne ha annunciati di nuovi, puntando soprattutto su una copertura assicurativa sulla vita di 500 mila rupie per ciascuna delle 9,3 milioni di famiglie al di sotto della soglia di povertà; sulla distribuzione di riso ai titolari di tessere annonarie; su nuovi schemi previdenziali per i disabili e per le vedove. (segue) (Inn)