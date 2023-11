India: Telangana, in corso le elezioni statali (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso, a settembre, ha tenuto a Hyderabad la prima riunione del nuovo comitato esecutivo e ha presentato una serie di misure sociali. Per le donne è stato pensato un programma di assistenza finanziaria comprendente un reddito di 2.500 rupie al mese, bombole del gas al prezzo di 500 rupie e l’uso gratuito dei trasporti pubblici. Agli agricoltori sono state promesse 15 mila rupie all’anno (12 mila per i braccianti) e un bonus di 500 rupie per il raccolto di riso. Le famiglie a basso reddito potrebbero ricevere 200 unità di elettricità gratuita; quelle che non hanno una casa un lotto e 500 mila rupie. Agli anziani sarebbero garantite pensioni di 4.000 rupie al mese. Infine, è stata proposta una carta studenti dell’importo di 500 mila rupie. (segue) (Inn)