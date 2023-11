India: Telangana, in corso le elezioni statali (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le promesse del Bjp, invece, ci sono l’abolizione della quota del quattro per cento riservata ai musulmani nei posti pubblici e l’aumento della riserva per i membri delle classi arretrate e delle caste e tribù riconosciute; l’introduzione di un codice civile uniforme; un deposito di 200 mila rupie una ogni bambina nata da ritirare al compimento del 21mo anno; la fornitura di quattro bombole a gas gratuite a famiglia; la riduzione dell’Iva sui prezzi della benzina e del diesel; alcune misure di sostegno per i piccoli e medi agricoltori. Il partito dello zafferano ha promesso anche una “tolleranza zero” nei confronti della corruzione. Nel caso in cui andasse al governo statale, inoltre, il Bjp intende cambiare il nome di Hyderabad in Bhagyanagar. (segue) (Inn)