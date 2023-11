India: Telangana, in corso le elezioni statali (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Telangana, nell’India centro-meridionale, è stato istituito nel 2014, per distacco dall’Andhra Pradesh, col quale condivide provvisoriamente (per dieci anni), la capitale: Hyderabad (in seguito Amaravati diventerà la nuova capitale dell’Andhra). Le lingue ufficiali sono il telugu, parlata dal 77 per cento della popolazione, e l’urdu, dal 12 per cento. La popolazione, che supera i 35 milioni di abitanti, è in maggioranza induista (oltre l’85 per cento); la minoranza religiosa principale è quella musulmana (più del 12 per cento). L’economia statale è trainata dall’agricoltura. Le industrie, prevalentemente manifatturiere (dall’auto al tessile), e i servizi sono concentrati nell’area di Hyderabad; di rilievo è il distretto farmaceutico, sviluppatosi a partire dagli anni Ottanta; per la presenza di aziende di software e servizi informatici, la città è soprannominata Cyberabad. (Inn)