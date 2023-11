Kissinger: senatore russo, è stato un uomo che pensava fuori dagli schemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger, deceduto nel Connecticut all'età di cento anni, è stato un uomo di buon senso che pensava fuori dagli schemi. Lo ha affermato in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti" il presidente della Commissione per gli Affari internazionali del Consiglio federale (camera alta del Parlamento russo), Grigorij Karasin. Il senatore russo ha osservato che "nell'attuale era di amarezza, sanzioni e restrizioni unilaterali" da parte dell'Occidente, Kissinger ha trovato le forze per formulare una politica che andrebbe attuata. "Ossia, manteneva la calma, tenendo conto degli interessi reciproci. È rimasto fedele a questa posizione", ha aggiunto Karasin. (Rum)