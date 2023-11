Spagna: oggi ministro Bolanos incontra Commissione Ue per chiarimenti su legge amnistia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Presidenza e della Giustizia spagnolo, Felix Bolanos, incontrerà oggi a Bruxelles la vicepresidente della Commissione europea responsabile dello Stato di Diritto, Vera Jourova, ed il commissario alla Giustizia, Didier Reynders, per fornire chiarimenti sulla legge di amnistia concordata dal Partito socialista operaio spagnolo (Psoe) con i partiti indipendentisti catalani. Una volta che la proposta di legge è stata registrata al Congresso dei deputati, il testo è stato inviato dal governo alla Commissione europea, i cui servizi giuridici ne stanno analizzando il contenuto. A tal proposito, il commissario Reynders ha affermato che non ci sarà un parere da parte dei giuristi europei fino a quando la legge non avrà superato l'iter parlamentare e non sarà stata adottata nella sua forma definitiva. (Spm)