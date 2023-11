India: Cop28, Modi in visita a Dubai oggi e domani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, sarà in visita a Dubai oggi e domani (30 novembre e primo dicembre) su invito del presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohamed bin Zayed al Nahyan, per partecipare al Vertice mondiale per l’azione sul clima, segmento di alto livello della Cop28, la Conferenza delle della parti Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici. Durante la visita il premier avrà anche colloqui bilaterali con alcuni dei leader presenti. Lo rende noto un comunicato del ministero degli Esteri indiano. (Inn)