Giappone: governo apre la strada all’esportazione di armi e munizioni

- La coalizione conservatrice al governo in Giappone ha aperto la strada all'esportazione di armi e munizioni prodotte nel Paese con licenza estera verso un maggior numero di Stati. Lo ha riferito all’agenzia di stampa “Kyodo” una fonte governativa informata, secondo cui rimarrà in vigore il divieto per il Paese di esportare armi e munizioni in un Paese dove è avvenuto un "attacco armato", come ad esempio nel caso di Ucraina e Israele. Il Giappone sta cercando di allentare i rigidissimi vincoli alle esportazioni di armi imposti dalla costituzione pacifista, nel tentativo di potenziare la cooperazione con Paese amici nell’ambito della sicurezza a fronte di un ambiente regionale di sicurezza sempre più instabile e ostile. Il Tokyo sta inoltre potenziando le sue capacità di sicurezza, con l’obiettivo di raddoppiare la spesa annuale per la difesa al 2 percento del prodotto interno lordo nei prossimi cinque anni, in linea con i Paesi membri della Nato. Attualmente il Giappone può esportare solo singole componenti di prodotti per la difesa con licenza statunitense negli Stati Uniti e verso altri Paesi partner di sicurezza.(Git)