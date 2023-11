Usa: Elon Musk ai grandi inserzionisti di X, “basta ricatti, andate al diavolo” (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Musk ha aggiunto che quello ormai concluso è stato "un anno infernale" per le pressioni a moderare la libertà di espressione costantemente subite da X, pur avendo ammesso di eccedere talvolta con le sue esternazioni sulla piattaforma. Diverse grandi aziende hanno interrotto questo mese la loro pubblicità su X, precedentemente conosciuto come Twitter, a seguito di un messaggio con cui Musk pareva condividere una teoria del complotto secondo cui gli ebrei sono artefici delle politiche immigrazioniste negli Usa: un’interpretazione che il diretto interessato ha categoricamente respinto, pur ammettendo ieri che il tweet in questione potrebbe essere "il peggiore" da lui mai pubblicato. “Guardate, mi scuso per quel post", ha detto. "È stato stupido da parte mia. Dei 30.000 da me scritti potrebbe essere letteralmente il post peggiore e più stupido che abbia mai fatto. E ho fatto del mio meglio per chiarire in mille modi diversi, ma almeno credo che sarà ovvio che in realtà, lontano dall'essere antisemita, sono in realtà filosemita". (Was)