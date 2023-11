Giappone: avviate le prevendite dei biglietti per Expo 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le vendite anticipate dei biglietti d'ingresso per l'Esposizione mondiale del 2025 a Osaka sono iniziate oggi, 500 giorni prima dell'apertura dell'evento globale nella metropoli del Giappone occidentale e in un contesto di apprensione per i ritardi e l’aumento dei costi dei lavori. La Japan Association for the 2025 World Exposition sta cercando di creare slancio in vista dell’evento attraverso numerosi eventi promozionali, nonostante ostacoli come un progresso più lento del previsto nella costruzione dei padiglioni da parte dei partecipanti stranieri a causa dei costi elevati di materiali e manodopera. Circa 30 Paesi hanno selezionato costruttori per l'evento che si svolgerà dal 13 aprile al 13 ottobre 2025, ma i lavori non sono ancora iniziati, secondo un alto funzionario del ministero dell'Economia, del commercio e dell'industria citato dall'agenzia di stampa "Kyodo". I costi di costruzione dei padiglioni hanno già spinto il Messico e l'Estonia ad annunciare il ritiro della loro partecipazione all’Expo, che si terrà a Yumeshima, un'isola artificiale nella baia di Osaka. I biglietti d'ingresso per adulti, in vendita a 4.000 yen (circa 27 dollari), consentiranno un'unica entrata tra il giorno dell'apertura e il 26 aprile. I visitatori di età compresa tra 12 ai 17 anni potranno accedere all’evento al costo di 2.200 yen, mentre il biglietto per i minori tra 4 e 11 anni costerà 1.000 yen. L’acquisto anticipato dei biglietti sarà più conveniente rispetto all’acquisto diretto all’expo, dove un biglietto giornaliero per adulti sarò venduto al prezzo di 7.500 yen. Saranno disponibili anche pass stagionali ed estivi per adulti, venduti rispettivamente a 30.000 yen e 12.000 yen.(Git)