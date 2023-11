Osce: aereo di Lavrov giunto in Macedonia del Nord passando dalla Grecia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'aereo del ministro degli Esteri russo Sergej Lavrov è arrivato in Macedonia del Nord passando per la Grecia. Lo riferisce l'agenzia di stampa "Ria Novosti". Inizialmente, l'aereo avrebbe dovuto sorvolare la Bulgaria, che aveva rilasciato il permesso al velivolo russo di varcare lo spazio aereo del Paese. Nella capitale della Macedonia del Nord il ministro parteciperà alla riunione dei ministri degli Esteri dell'Osce che si svolgerà oggi e domani. Questa è la prima visita del ministro in Europa dall’inizio dell’operazione speciale in Ucraina, senza contare le sue tappe in Bielorussia e Turchia. L’ultima visita di Lavrov in Europa è avvenuta il 21 gennaio 2022, quando aveva visitato Ginevra, dove aveva avuto colloqui con il segretario di Stato Usa Antony Blinken. I viaggi a Ginevra e Belgrado – previsti a marzo e giugno 2022 – non hanno avuto luogo perché i paesi europei hanno chiuso il loro spazio aereo all’aviazione russa. (Rum)