Usa: ex presidente Bush su morte Kissinger, “persa una tra le nostre voci più affidabili”

- Con la morte dell’ex segretario di Stato Henry Kissinger gli Stati Uniti hanno perso “una tra le voci più affidabili e distintive in materia di affari esteri”. Lo ha dichiarato l’ex presidente degli Stati Uniti George W. Bush, che ha reso omaggio all'ex segretario morto ieri a 100 anni. "Ho a lungo ammirato l'uomo che da giovane di una famiglia ebrea fuggì dai nazisti, per poi combatterli nell'esercito degli Stati Uniti", ha scritto Bush in un messaggio pubblicato dal Bush Center, e corredato di un dipinto ad olio del celebre diplomatico. "Sono grato per il suo servizio e consiglio, ma sono soprattutto grato per la sua amicizia", ha proseguito Bush. "A me e Laura mancheranno la sua saggezza, il suo fascino e il suo umorismo. E saremo sempre grati per i contributi di Henry Kissinger". Dopo l’annuncio della morte di Kissinger si stanno moltiplicando anche i messaggi di cordoglio da parte di deputati e senatori del Partito democratico Usa.(Was)