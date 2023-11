Kissinger: senatore russo Kosachev, diplomatico eccezionale, con sua morte finisce un'epoca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex segretario di Stato Usa Henry Kissinger passerà alla storia come un diplomatico eccezionale che ha difeso fermamente gli interessi del suo Paese: con la sua morte è finita un'era. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio della Federazione russo (camera alta del Parlamento) Konstantin Kosachev. Kissinger è deceduto all’età di cento anni nel Connecticut, ed è stato uno degli esponenti politici più importanti nella storia degli Stati Uniti. "Passerà alla storia come un diplomatico eccezionale che ha difeso con fermezza e abilità gli interessi del suo Paese, cercando, anche sullo sfondo dell'attuale follia e schiacciamento dei politici occidentali, di rilanciare la diplomazia e il dialogo", ha scritto Kosachev sul suo canale Telegram. Il parlamentare russo ha ricordato di aver avuto l'opportunità di comunicare personalmente con Kissinger, un'occasione in cui ha avuto subito l'impressione di avere di fronte una "grande personalità e di un uomo della sua epoca". "Questo è un caso in cui è davvero finita un'era. Come si suol dire, non nascono più persone così", ha sottolineato Kosachev. Il senatore russo ha aggiunto che sotto Kissinger gli Stati Uniti non erano guidati da “fobie e utopie”, ma dai propri interessi e dalla realtà. Secondo il vicepresidente del Consiglio della Federazione, Washington aveva nel suo arsenale “la diplomazia, non solo le sanzioni”. "Era un rappresentante della cosiddetta Realpolitik, per la quale è stato sia rimproverato che elogiato. Sapeva come costruire rapporti personali e persino fare amicizia con gli oppositori", ha concluso il parlamentare. (Rum)