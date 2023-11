Cop28: polemiche in Regno Unito, re Carlo, Sunak e Cameron volano a Dubai su tre aerei diversi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il re britannico Carlo III, il primo ministro Rishi Sunak e il ministro degli Esteri David Cameron si recheranno alla conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28) negli Emirati Arabi Uniti su tre aerei diversi. Lo riferisce il quotidiano "The Independent", citando fonti di Downing Street. "Il primo ministro, il re e il ministro degli Esteri David Cameron voleranno alla Cop28 di Dubai su aerei separati", si legge sul quotidiano, secondo cui l'ufficio del primo ministro ha confermato queste informazioni e ha riferito che il governo nel suo insieme non si oppone alle trasferte in aereo e sta promuovendo nuovi tipi di carburante rispettosi dell'ambiente. Le dichiarazioni rilasciate da Downing Street non sono però piaciute all'opposizione e agli ambientalisti, che hanno accusato Sunak di ipocrisia e di sperpero di tasse. (segue) (Rel)