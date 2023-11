Cop28: polemiche in Regno Unito, re Carlo, Sunak e Cameron volano a Dubai su tre aerei diversi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Oggi si apre a Dubai la 28ma Conferenza annuale delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Coo28). All'evento parteciperanno quasi 70 mila persone, tra cui circa 160 capi di Stato e di governo provenienti da tutto il mondo. Il presidente degli Emirati Arabi Uniti, Mohammed bin Zeid Al Nahyan, li riunirà l'1 e il 2 dicembre per il vertice mondiale sull'azione sul clima, la seconda parte del quale si svolgerà il 9 e 10 dicembre. Tuttavia, i leader dei due maggiori Paesi produttori di CO2, Usa e Cina, non saranno presenti alle discussioni sulle misure per combattere il cambiamento climatico. Funzionari statunitensi hanno confermato che il presidente Joe Biden non parteciperà alla conferenza di Dubai, così come l'omologo cinese Xi Jinping. (Rel)