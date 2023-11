Nepal: riconosciuto per la prima volta il matrimonio di una coppia Lgbtq

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità civili del Nepal hanno riconosciuto ufficialmente ieri il primo matrimonio di una coppia Lgbtq. “Dopo 23 anni di difficoltà siamo giunti a questo traguardo storico, e finalmente Maya Gurung e Surendra Pandey hanno potuto registrare il loro matrimonio presso l’ufficio amministrativo locale”, ha annunciato pubblicamente Sunil Babu Pant, ex parlamentare omosessuale dichiarato e attivista di punta per i diritti Lgbtq nel Paese. Secondo Human Rights Watch, Gurung è una donna transessuale legalmente riconosciuta come uomo nel Paese, mentre Pandey è un uomo cisgender. All’inizio di quest’anno la Corte suprema del Nepal ha emesso un’ordinanza ad interim che consente per la prima volta la registrazione dei matrimoni omosessuali nel Paese, che è uno tra i primi Paesi dell’Asia a conferire status legale a queste unioni.(Inn)