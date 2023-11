Iran: Grossi (Aiea), non ignorare ambizioni nucleari di Teheran, riprendere il dialogo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il direttore generale dell’Aiea, Rafael Grossi, ha invitato la comunità mondiale a riprendere il dialogo con l’Iran e a non ignorare le ambizioni nucleari di Teheran. "È necessario ricreare il sistema di dialogo con l'Iran. L'attenzione in questo momento può, certamente, essere focalizzata su altro. Ma questo non risolve i problemi. Può addirittura renderli più acuti, nel senso che c'è una sensazione di una certa indifferenza. La gente forse non presta attenzione (alle ambizioni nucleari dell'Iran), ma il problema c'è", ha detto Grossi in un'intervista al quotidiano britannico "Financial Times". Grossi ha inoltre osservato che la situazione relativa al programma nucleare iraniano è "molto incerta" e ha invitato la comunità internazionale a "riprendere il dialogo" su questo dossier. Secondo Grossi uno degli ostacoli principali negoziati sul nucleare con l’Iran sono le distrazioni interne. Il direttore generale dell'Aiea ha sottolineato il fatto che la "situazione politica" interna impedisce ad alcuni Paesi di partecipare pienamente ai negoziati. (segue) (Rel)