Corea del Nord: la sorella di Kim esclude il rilancio del dialogo con gli Usa

- Kim Yo-jong, vice direttrice del dipartimento del Comitato centrale del Partito del lavoro nordcoreano e sorella del leader della Corea del Nord, Kim Jong-un, ha escluso oggi la possibilità di un rilancio del dialogo con gli Stati Uniti, nel contesto delle tensioni regionali aggravati dal lancio di un satellite spia militare da parte di Pyongyang.Kim ha commentato le dichiarazioni dell’ambasciatrice degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite, Linda Thomas-Greenfield, secondo cui Washington resta disponibile a dialogare su qualsiasi argomento con la Corea del Nord senza porre prerequisiti. "La sovranità di uno Stato indipendente non può mai essere oggetto di negoziati e, quindi, la Repubblica Democratica Popolare di Corea non si siederà mai faccia a faccia con gli Stati Uniti a tale scopo", ha dichiarato Kim Yo-jong in un comunicato in lingua inglese diffuso dall'agenzia di stampa ufficiale Korean Central News Agency, facendo riferimento alla Corea del Nord col suo nome ufficiale. Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha avuto tre incontri con l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump, ma i colloqui sulla denuclearizzazione si sono arenati dopo il fallimento del summit di Hanoi nel 2019. Negli ultimi anni la ripresa dei test balistici coincisa con l’elezione del presidente conservatore sudcoreano Yoon Suk Yeol ha progressivamente aggravato la tensione nella Penisola coreana. (segue) (Git)