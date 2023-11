Medio Oriente: Biden avverte Netanyahu su operazione nel Sud di Gaza, attenzione ai civili

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha detto al premier israeliano, Benjamin Netanyahu, di essere preoccupato per la possibilità di una operazione militare di Israele nel Sud della Striscia di Gaza, al termine della pausa umanitaria concordata con Hamas per consentire la liberazione degli ostaggi. Fonti anonime hanno riferito al portale di informazione “Axios” che il governo federale Usa è “seriamente preoccupato”, perchè una operazione militare nel Sud della Striscia, dove vivono circa due milioni di persone, rischia di provocare un numero significativo di vittime civili, aggravando così la crisi umanitaria nella regione. Biden avrebbe avvertito Netanyahu durante la loro ultima telefonata, avvenuta domenica scorsa. Secondo le fonti, il presidente Usa avrebbe detto che una operazione analoga a quella lanciata da Israele nel Nord di Gaza, impiegando diverse unità militari corazzate e di fanteria “non può ripetersi” anche a Sud della Striscia. Il premier avrebbe ribadito che una operazione nel Sud è comunque necessaria per distruggere Hamas. (Was)