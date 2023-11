Germania: vertice di maggioranza concluso senza decisioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è concluso senza decisioni il vertice della maggioranza al governo in Germania, presieduto nella tarda serata di ieri dal cancelliere Olaf Scholz a Berlino. È quanto riferisce il settimanale “Der Spiegel”, aggiungendo che l'incontro era programmato da tempo. Al centro delle discussioni, la crisi di bilancio aperta dalla sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) sul fondo per il clima e la trasformazione (Ktf). Tra le conseguenze del verdetto vi è l'arresto della finanziaria per il 2024 in commissione Bilancio al Bundestag. Durante il vertice presso la Cancelleria si è quindi discusso delle tempistiche per l'approvazione del bilancio del prossimo anno da parte del parlamento ento, ma senza assumere decisioni in merito, che d'altronde non erano previste. Fonti nella maggioranza hanno riferito che l'incontro è durato circa un'ora e mezza ed è stato cordiale, con tutte le parti concordi nel voler trovare “buone soluzioni nell'interesse dei cittadini e delle aziende”. (Geb)