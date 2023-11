Usa: Henry Kissinger morto a 100 anni, fu architetto della politica estera di due presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Henry A. Kissinger, celebre segretario di Stato che esercitò un potere senza pari sulla politica estera degli Stati Uniti durante le amministrazioni dei presidenti Richard M. Nixon e Gerald Ford, e che nei decenni successivi espresse opinioni di grande rilievo per la conduzione statunitense degli affari globali nella veste di consulente e scrittore, è morto ieri all’età di 100 anni nella sua abitazione in Connecticut. La morte di Kissinger è stata annunciata in un comunicato dalla sua società di consulenza. Nel corso della sua illustre carriera diplomatica, Kissinger orchestrò l'apertura degli Stati Uniti alla Cina, negoziò l’uscita della prima potenza mondiale dalla Guerra del Vietnam e utilizzò astuzia, ambizione e intelligenza per plasmare le relazioni di Washington con l'Unione Sovietica all'apice della Guerra Fredda, non mancando talvolta di sacrificare i valori democratici. (segue) (Was)