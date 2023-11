Usa: Henry Kissinger morto a 100 anni, fu architetto della politica estera di due presidenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kissinger, un immigrato ebreo fuggito dalla Germania nazista, era giunto negli Stati Uniti da adolescente nel 1938, parlando a malapena l’inglese. Grazie al suo acuto intelletto, una padronanza della storia e la sua abilità come scrittore, divenne dapprima docente dell’università di Harvard, dove aveva conseguito la laurea, per poi affermarsi a Washington. Unico funzionario a ricoprire contemporaneamente le cariche di Consigliere per la sicurezza nazionale e segretario di Stato, esercitò un controllo sulla politica estera degli Stati Uniti eguagliato solo dai presidenti. Nel corso della sua lunga carriera, Kissinger fornì consulenza a ben 12 inquilini della Casa Bianca, da John F. Kennedy a Joseph R. Biden Jr. In un momento critico della storia e della diplomazia statunitensi, fu secondo per potere e influenza solo al presidente Richard M. Nixon. Entrò a far parte proprio dell'amministrazione presidenziale di Nixon nel gennaio 1969 come Consigliere per la sicurezza nazionale e, dopo la sua nomina a segretario di Stato nel 1973, mantenne entrambi gli incarichi. Quando Nixon si dimise, rimase in carica sotto il presidente Gerald R. Ford. (segue) (Was)