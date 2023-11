Usa: Henry Kissinger morto a 100 anni, fu architetto della politica estera di due presidenti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Kissinger ricevette il Premio Nobel per la Pace assieme al vietnamita Le Duc Tho per i negoziati segreti che portarono all'accordo di Parigi del 1973, e alla fine della partecipazione statunitense alla Guerra del Vietnam. Negli anni successivi, la sua famosa "shuttle diplomacy" contribuì a stabilizzare le relazioni tra Israele e i suoi vicini arabi. Come architetto della storica apertura del presidente Nixon alla Cina e come teorico della distensione con l'Unione Sovietica, al diplomatico sono attribuite in larga parte svolte politiche epocali che mutarono la direzione degli affari mondiali. Proprio per il suo ruolo nell’apertura degli Stati Uniti e del mondo occidentale alla Cina, lo scorso luglio Kissinger era stato accolto con tutti gli onori a Pechino, ed era stato personalmente ricevuto dal presidente Xi Jinping, che lo aveva definito un “vecchio amico” della Cina. (segue) (Was)