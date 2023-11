Usa: Henry Kissinger morto a 100 anni, fu architetto della politica estera di due presidenti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con il suo accento bavarese, il suo acume e le sue frequentazioni illustri anche a Hollywood, divenne una figura nota in tutto il mondo, in netto contrasto con la maggior parte dei suoi predecessori. Kissinger non si sottrasse mai alla notorietà, e fu tanto una star mediatica quanto un teorico della geostrategia. Quando fu nominato segretario di Stato, un sondaggio Gallup già lo indicava come la persona più ammirata degli Stati Uniti. Divenne però anche il bersaglio di forti critiche, da parte di quanti lo ritenevano privo di principi morali. Ronald Reagan e altri conservatori lo accusarono di essersi venduto al Patto di Varsavia per i suoi sforzi di distensione con l’Unione Sovietica. A sinistra, molti puntarono l’indice contro il suo freddo pragmatismo, imputandogli la fine tardiva del conflitto in Vietnam, il “bombardamento segreto” della Cambogia nel 1969 e l’invasione terrestre di quel Paese neutrale l’anno successivo, che estese il conflitto nel Sud-est asiatico e condusse all’ascesa del sanguinoso regime degli Khmer Rossi. Alle sue politiche di sostegno allo shah dell’Iran, Mohammad Reza Pahlavi, venne imputata da più parti anche la crisi del petrolio e la rivoluzione islamica in quel Paese centro-asiatico. Nel 1973 si astenne dal viaggiare a Oslo per ricevere il premio Nobel per timore di manifestazioni ostili, e negli anni successivi l'animosità che ispirava si intensificò. Dopo aver accumulato fama e ricchezza, Kissinger è rimasto per decenni una tra le figure più autorevoli del mondo diplomatico e accademico statunitense, affermandosi ulteriormente come figura di grande rilievo della storia contemporanea. (Was)