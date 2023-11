Roma: assessore Decentramento, indagine "Spatium Urbis" offre percezione insicurezza in città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Quattromila cittadine e cittadini di Roma hanno partecipato all'indagine "Spatium Urbis", promossa dalla commissione capitolina Pari Opportunità e da La Sapienza in collaborazione con i Municipi. "L'indagine restituisce uno spaccato significativo della percezione di insicurezza nel contesto urbano, che è sentita dalle donne in maniera aumentata al punto da influenzare le loro scelte quotidiane rendendole meno libere", spiega in una nota l'assessore capitolino al Decentramento, Andrea Catarci. "Un ringraziamento particolare va alla professoressa Nocenzi, ad Alice Fiaschetti ed Elisa Leoni per il lavoro svolto", aggiunge. L'indagine è disponibile sul portale 'Partecipa' di Roma Capitale.(Com)