© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Di seguito un quadro dei principali appuntamenti previsti domani a Roma e nel LazioROMA CAPITALE- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri riceve gli alunni della Scuola Primaria "Antonio Nuzzo". Sala dell'Arazzo, Campidoglio. (Ore 12).- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri firma il Protocollo d'Intesa con sindacati e associazioni datoriali di categoria sugli interventi per il Giubileo 2025. Sala delle Bandiere, Campidoglio. (Ore 15:30).- Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri interviene alla cerimonia di accensione delle luminarie natalizie di via Condotti. Partecipa la madrina dell'evento, Laura Chiatti. Largo Goldoni – via Condotti, Roma. (Ore 18).- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli interviene alla presentazione della ricerca "Turismo a Roma e nel Lazio: rilevanza economica e convivenza sociale". Sala del Consiglio della Camera di Commercio di Roma, via dé Burrò 147. (Ore 10:30). (segue) (Rer)