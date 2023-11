© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- - L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene alla cerimonia di Commemorazione del 40mo anniversario dell'uccisione della Vigilatrice penitenziaria Germana Stefanini. Casa Circondariale femminile "Germana Stefanini", via Bartolo Longo 92. (Ore 11).- L'assessora all'Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi, con delega del Sindaco, inaugura l'allestimento natalizio di 60 alberi lungo via del Babuino. Hotel de Russie, via del Babuino 9. (Ore 11:30).- L'assessora alle Politiche della Sicurezza, Attività Produttive e Pari Opportunità Monica Lucarelli interviene all'inaugurazione di Eataly Termini. Stazione Termini, ingresso dall'atrio principale o da via Giolitti. (Ore 12).- L'assessore alla Cultura Miguel Gotor interviene al DemoDay "Cinecittà Game Hub". Auditorium del Museo dell'Ara Pacis, via di Ripetta 190. (Ore 14:30). (segue) (Rer)