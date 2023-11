Arte: Germania, vietata l'esportazione di un album di schizzi del pittore Friedrich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Amministrazione per la cultura di Berlino ha avviato la procedura per dichiarare bene di valore culturale un album di schizzi del pittore romantico Caspar David Friedrich (1744-1840), che dovrebbe essere venduto domani dalla casa d'aste Griesbach nella capitale della Germania. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, aggiungendo che il procedimento sospende l'esportazione della raccolta di disegni fino al suo completamento. Secondo Griesbach, l'asta si svolgerà come previsto. Il quaderno contiene gli schizzi preparatori di alcune delle principali opere di Friedrich e verrà venduto dopo essere stato di proprietà dei discendenti di un suo amico, il pittore romantico Georg Friedrich Kersting (1785-1847). Si tratta di uno dei sei album di disegni di Friedrich giunti fino a oggi, con gli altri esemplari esposti nei musei di Dresda e Oslo. In particolare, da Griesbach verrà battuto il quaderno detto “di Karlsruhe” perché conservato in questa città , datato al 1804. (Geb)