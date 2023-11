Medio Oriente: Hamas libera due russo-israeliane ma ritarda il rilascio di altri 10 ostaggi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato che Yelena Trupanov e sua madre Irena Tati, i due ostaggi russo-israeliani liberati stasera dal movimento estremista palestinese Hamas nella Striscia di Gaza, si trovano ora in territorio israeliano e sono scortati da forze speciali e membri dei servizi segreti Shin Bet. "Dopo che saranno sottoposti a una valutazione medica iniziale del loro stato di salute, le nostre forze li accompagneranno fino al ricongiungimento con le loro famiglie", affermano le Idf in una nota. Intanto il portavoce delle forze israeliane, Daniel Hagari, ha detto che la liberazione di altri dieci ostaggi è ancora in corso. “Continuiamo a portare avanti questa sera l'accordo per la restituzione degli ostaggi, come concordato", ha detto Hagari, sottolineando che attualmente nella Striscia di Gaza ci sono ancora 159 persone in ostaggio. Se il sesto scambio di ostaggi israeliani detenuti da Hamas e prigionieri palestinesi nelle carceri israeliane non sarà concluso con successo, la tregua temporanea in atto dallo scorso venerdì, 24 novembre, terminerà alle 07:00 ora locale (le 06:00 in Italia). (Res)