Medio Oriente: colloquio tra ministri Esteri di Emirati e Iran, focus su Gaza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Affari esteri degli Emirati Arabi Uniti, Abdullah bin Zayed Al Nahyan, ha intrattenuto una conversazione telefonica con l’omologo dell’Iran, Hussein Amir-Abdollahian, “per scambiare opinioni sui recenti sviluppi in Medio Oriente, con particolare attenzione alle relative implicazioni umanitarie e di sicurezza”. Secondo l’agenzia statale emiratina “Wam”, le parti hanno discusso dell'importanza di accelerare gli interventi umanitari e fornire assistenza medica alla popolazione di Gaza in modo rapido, sicuro e sostenibile, discutendo anche delle attuali condizioni alla luce della recente tregua umanitaria. Inoltre, i ministri hanno esaminato gli sforzi globali nella lotta contro il cambiamento climatico, con particolare enfasi alla Conferenza delle parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Cop28) in programma all’Expo City Dubai e che prende il via domani. Nel corso della telefonata, il capo della diplomazia emiratina ha sottolineato la massima priorità di proteggere la vita di tutti i civili, ribadendo il sostegno degli Emirati agli sforzi regionali e internazionali volti a porre fine all'estremismo, alla tensione e alla violenza nella regione. Infine, egli ha evidenziato la necessità di intensificare gli sforzi umanitari a Gaza per soddisfare i bisogni della popolazione. “La conversazione ha toccato anche le relazioni bilaterali e le aree di cooperazione congiunta per servire gli interessi comuni dei due Paesi”, conclude il dispaccio della “Wam”. (Res)