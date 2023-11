Medio Oriente: chi sono gli ostaggi israeliani e i detenuti palestinesi liberati stasera

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Forze di difesa israeliane (Idf) hanno confermato che il movimento estremista palestinese Hamas ha consegnato 14 ostaggi – dieci israeliani e quattro cittadini thailandesi – alla Croce rossa nella Striscia di Gaza, prima del loro trasferimento in Israele. In precedenza, Hamas aveva rilasciato due cittadine con doppia cittadinanza russo-israeliana, Yelena Trupanov e sua madre Irena Tati, come parte di un gesto di benevolenza palestinese rivolto al presidente russo Vladimir Putin, estraneo all’accordo con Israele. Le due donne sono state portati allo Sheba Medical Center dopo il loro ritorno in Israele. I 10 israeliani rilasciati questa sera sono Raz Ben Ami, Yarden Roman, Liat Atzili, Moran Stela Yanai, Liam Or, Itay Regev, Ofir Engel, Amit Shani, Gali Tarshansky e Raaya Rotem. (segue) (Res)