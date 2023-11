Medio Oriente: chi sono gli ostaggi israeliani e i detenuti palestinesi liberati stasera (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'accordo prevede che Israele, da parte sua, rilasci 30 detenuti palestinesi. Secondo la Commissione per l’amministrazione dei prigionieri palestinesi, tra le persone che liberate ci sono 15 donne tra le quali spicca il nome di Ahed Tamimi, studentessa di 22 anni arrestata il 6 novembre scorso con l'accusa di incitamento alla violenza e sostegno al terrorismo e già nota per il suo attivismo. All'inizio di novembre, Tamimi era stata arrestata con l'accusa di aver incitato all’uccisione dei coloni in Cisgiordania in un post su Instagram. Nel 2017, la ragazza - originaria di Nabi Salih in Cisgiordania - era diventata nota per il suo attivismo contro l’occupazione israeliana, in particolare a causa di un video in cui schiaffeggiava un militare israeliano che era entrato nel cortile di casa sua poche ore dopo che le Forze di difesa israeliane avevano sparato al cugino con un proiettile di gomma. Successivamente, Tamimi era stata detenuta per otto mesi e rilasciata nel luglio del 2018. Dopo la sua scarcerazione, gli artisti Jorit Agoch e Tukios le avevano dedicato un murale sulla barriera di separazione israeliana a Betlemme. (Res)