- L’ex segretario di Stato Usa, Henry Kissinger, è morto all’età di cento anni. Il decesso dell’ex consigliere per la sicurezza nazionale statunitense, da decenni una figura di assoluto primo piano nel quadro della politica estera di Washington, è stato annunciato in una breve nota dalla sua società di consulenza, Kissinger Associates. (Was)