Africa: Afdb, crescita del continente rallenterà al 3,4 per cento quest'anno

- La crescita economica dell'Africa rallenterà quest'anno e si riprenderà solo parzialmente nel 2024. Lo ha dichiarato oggi la Banca africana di sviluppo (Afdb), tagliando le previsioni sul prodotto interno lordo ( Pi)l per il continente in un contesto di instabilità politica, debole crescita globale e forte crescita dei tassi di interesse. Secondo le previsioni pubblicate oggi, la crescita del Pil reale del continente dovrebbe scendere al 3,4 per cento quest’anno dal 4 per cento del 2022, prima di salire al 3,8 per cento nel 2024. A maggio l'Afdb prevedeva che l’economia africana sarebbe cresciuta del 4 per cento nel 2023 e del 4,3 per cento nel 2024, dopo essere cresciuta del 3,8 per cento nel 2022. Gli “effetti cicatrizzanti a lungo termine” della pandemia di Covid-19, combinati con l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, che ha fatto impennare i prezzi di cibo ed energia nel 2022, hanno frenato la ripresa economica inizialmente forte dell’Africa dalla pandemia, afferma l'istituto. "Questi fattori sono stati aggravati da sacche di instabilità politica in tutto il continente, debole domanda di esportazioni dovuta alla tiepida crescita globale, inasprimento della politica monetaria e associato aumento del costo del denaro", si legge nelle previsioni. (Res)