Germania: ministro Finanze Lindner, ammanco di 17 miliardi di euro nel bilancio 2024

- Il bilancio della Germania per il 2024 presenta un ammanco di 17 miliardi di euro su un volume totale di circa 450 miliardi di euro. Tuttavia, il governo federale è “in grado di soddisfare tutti gli obblighi”. È quanto dichiarato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindenr, nel corso di un'intervista che ha rilasciato all'emittente televisiva “Zdf”. Il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha aggiunto che le priorità di spesa dovrebbero essere ridefinite e, in tale prospettive, è ipotizzabile una riduzione dei sussidi. Lindner ha poi commentato la sentenza della Corte costituzionale federale (Bverfg) che ha aperto la crisi dei conti pubblici in Germania. Il verdetto ha portato il governo a congelare il bilancio per il 2023 e le autorizzazioni di spesa per il 2024, nonché ad approvare una manovra suppletiva per l'anno in corso. Il provvedimento ha comportato la richiesta al Bundestag di sospendere il “freno all'indebitamento” per il 2023. Si tratta del vincolo di bilancio previsto dalla Costituzione della Germania, disattivato dal 2020 a quest'anno per finanziare la risposta alla crisi del Covid-19. A seguito del verdetto del Bverfg, il progetto di bilancio è ancora fermo presso la competente commissione del parlamento federale. Secondo Lindner, tutto questo è stato “imbarazzante ed estremamente spiacevole per il governo”, ma non è stato causato da negligenza o in maniera intenzionale. Ora, ha infine evidenziato il presidente della Fdp, deve essere “una questione d'onore”finanziare i progetti nel rispetto della Costituzione. (Geb)