Medio Oriente: Biden, seconda cittadina Usa si riunirà presto alla famiglia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, ha ribadito l’impegno a liberare tutti gli ostaggi catturati da Hamas durante l’attacco sferrato il 7 ottobre scorso contro Israele, dopo il rilascio di Liat Beinin, la seconda cittadina Usa liberata nel quadro della tregua concordata a Gaza. “Siamo contenti di sapere che potra presto riunirsi ai suoi tre figli e a suo padre, che erano tremendamente preoccupati per lei”, ha detto in una nota. La pausa umanitaria concordata tra Israele e Hamas per facilitare la consegna di aiuti e la liberazione degli ostaggi, ha portato “importanti risultati: gli ostaggi liberati sono già quasi cento”. (Was)