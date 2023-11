Rifiuti: Ama, riaperti da domani centri raccolta ingombranti Acqua Acetosa, Tiburtina e Villa Gordiani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Saranno riaperti al pubblico da domani mattina i Centri di raccolta Ama per materiali ingombranti, elettronici e speciali di Acqua Acetosa, via Tiburtina/Ponte Mammolo e via Teano/villa Gordiani. La riapertura delle strutture è stata disposta oggi dal sindaco di Roma Roberto Gualtieri in qualità di Commissario straordinario di governo per il Giubileo 2025 con Ordinanza 37/09. Lo comunica Ama Spa in una nota. La chiusura dei centri si era resa necessaria nelle scorse settimane per effettuare inderogabili lavori di manutenzione straordinaria che sono attualmente ancora in corso presso la struttura di Villa Gordiani. Presso quest’ultimo centro è comunque presente una postazione mobile di raccolta a disposizione dei cittadini per il conferimento dei materiali allestita presso il parco di Villa De Sanctis antistante alla struttura. Ama ricorda che per smaltire correttamente queste tipologie di rifiuti sono a disposizione altri 2 canali gratuiti: il servizio di ritiro a domicilio al piano strada per i materiali fino a 2 metri cubi di volume, fornito su appuntamento tramite il Chiama Roma oppure utilizzando la sezione "servizi on-line" del sito web di Ama. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito Ama.(Com)